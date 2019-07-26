Міжнародна федерація футболу презентувала міні-фільм про чемпіонат світу U-20.

ФІФА зняла документальний міні-фільм про чемпіонат світу з футболу U-20, який проходив у Польщі.

У стрічці показано моменти злетів та падінь, радість та сльози, а також неймовірна перемога підопічних Олександра Петракова.

Читайте: Захисник збірної України U-20 набив тату на честь перемоги на ЧС

Спікерами у документалці виступають самі учасники турніру. Від України пам’ятними моментами діляться Денис Попов та Сергій Булеца.

Стрічка супроводжується англійськими субтитрами.

Нагадаємо, збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.