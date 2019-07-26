Міжнародна федерація футболу презентувала міні-фільм про чемпіонат світу U-20.
ФІФА зняла документальний міні-фільм про чемпіонат світу з футболу U-20, який проходив у Польщі.
У стрічці показано моменти злетів та падінь, радість та сльози, а також неймовірна перемога підопічних Олександра Петракова.
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Спікерами у документалці виступають самі учасники турніру. Від України пам’ятними моментами діляться Денис Попов та Сергій Булеца.
Стрічка супроводжується англійськими субтитрами.
Нагадаємо, збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.
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