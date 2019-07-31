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Цілий тайм для Луніна: Реал переграв Фенербахче на Audi Cup

Реал переграв Фенербахче у матчі за третє місце на турнірі Audi Cup.

Андрей Лунин

Фенербахче зіграв проти Реала у матчі за третє місце на турнірі Audi Cup.

Матч пройшов у Мюнхені на стадіоні Альянц-Арена і завершився упевненою перемогою мадридського  клубу з рахунком 5:3.

За Реал у цьому матчі тричі відзначився Бензема. Також за мадридців забивали Діас та Родрігес. За Фенербахче забивали Дірар і Туфан.

Саме останній забив у цій грі українському голкіперу Андрію Луніну, який відіграв цілий другий тайм за Реал.

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У Туфана вийшов відмінний дальній постріл у верхній кут, Андрій дотягнувся до м’яча, але удар був дуже сильним. Більше Лунін у цьому матчі не пропускав.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Audi Cup Реал без Луніна поступився лондонському Тоттенгему.

Фото: Dreamstime

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