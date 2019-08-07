Легенда збірної Уругваю Дієго Форлан оголосив про завершення професійної кар’єри гравця.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та мадридського Атлетико Дієго Форлан вирішив повісити бутси на цвях.

40-річний футболіст оголосив про закінчення кар’єри гравця.

— Було нелегко. У кількох інтерв’ю мене про це питали. І хоч не хотілося, щоб цей момент настав, було ясно, що одного разу я вирішу припинити професійні виступи, – заявив Форлан.

Форлан розпочав кар’єру в аргентинському Індепендьєнте. Також виступав за МЮ, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Інтер та інші клуби. Також він зіграв 112 матчів за збірну Уругваю, забивши в них 36 голів.

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На чемпіонаті світу у 2010 році він посів четверте місце зі збірною Уругваю, став найкращим бомбардиром Мундіалю та був визнаний найкращим гравцем турніру.

Раніше про завершення кар’єри оголосив нідерландський футболіст Ар’єн Роббен.

Джерело: Ovacion