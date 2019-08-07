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Факти / Спорт

Найкращий футболіст ЧС-2010 оголосив про завершення кар’єри

Легенда збірної Уругваю Дієго Форлан оголосив про завершення професійної кар’єри гравця.

Диего Форлан

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та мадридського Атлетико Дієго Форлан вирішив повісити бутси на цвях.

40-річний футболіст оголосив про закінчення кар’єри гравця.

— Було нелегко. У кількох інтерв’ю мене про це питали. І хоч не хотілося, щоб цей момент настав, було ясно, що одного разу я вирішу  припинити професійні виступи, – заявив  Форлан.

Форлан розпочав кар’єру в аргентинському Індепендьєнте. Також виступав за МЮ, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Інтер та інші клуби. Також він зіграв 112 матчів за збірну Уругваю, забивши в них 36 голів.

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На чемпіонаті світу у 2010 році він посів четверте місце зі збірною Уругваю, став найкращим бомбардиром Мундіалю та був визнаний найкращим гравцем турніру.

Раніше про завершення кар’єри оголосив нідерландський футболіст Ар’єн Роббен.

ДжерелоOvacion

Фото: Dreamstime

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