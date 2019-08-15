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УЄФА назвав найкращого гравця матчу за Суперкубок УЄФА 2019

Форвард англійського Ліверпуля Садіо Мане став найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА 2019.

Садио Мане

Найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА став сенегальський форвард Ліверпуля Садіо Мане.

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У поєдинку проти Челсі Мане провів на полі 103 хвилини та відзначився дублем.

Цікаво, що Садіо став першим африканським футболістом з 2006 року, якому вдалося забити у матчі за Суперкубок УЄФА.

Попереднім африканським футболістом був малійський форвард Фредерік Кануте, який 13 років тому допоміг Севільї завоювати трофей у матчі з Барселоною.

До речі, хавбек Челсі Жоржинью вийшов на поле в матчі за Суперкубок у футболці з помилкою в імені і навіть забив.

ДжерелоOptaJoe

Фото: Dreamstime

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