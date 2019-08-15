Форвард англійського Ліверпуля Садіо Мане став найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА 2019.

Найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА став сенегальський форвард Ліверпуля Садіо Мане.

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У поєдинку проти Челсі Мане провів на полі 103 хвилини та відзначився дублем.

Sadio Mane Man of the Match

#SuperCup winner pic.twitter.com/SbGRbCAxzR — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019

Цікаво, що Садіо став першим африканським футболістом з 2006 року, якому вдалося забити у матчі за Суперкубок УЄФА.

Попереднім африканським футболістом був малійський форвард Фредерік Кануте, який 13 років тому допоміг Севільї завоювати трофей у матчі з Барселоною.

До речі, хавбек Челсі Жоржинью вийшов на поле в матчі за Суперкубок у футболці з помилкою в імені і навіть забив.

Джерело: OptaJoe