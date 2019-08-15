Форвард англійського Ліверпуля Садіо Мане став найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА 2019.
Найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА став сенегальський форвард Ліверпуля Садіо Мане.
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У поєдинку проти Челсі Мане провів на полі 103 хвилини та відзначився дублем.
Sadio Mane
Man of the Match
#SuperCup winner pic.twitter.com/SbGRbCAxzR
— UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019
Цікаво, що Садіо став першим африканським футболістом з 2006 року, якому вдалося забити у матчі за Суперкубок УЄФА.
Попереднім африканським футболістом був малійський форвард Фредерік Кануте, який 13 років тому допоміг Севільї завоювати трофей у матчі з Барселоною.
До речі, хавбек Челсі Жоржинью вийшов на поле в матчі за Суперкубок у футболці з помилкою в імені і навіть забив.
Джерело: OptaJoe