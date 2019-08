Хавбек лондонського Челсі Жоржинью відіграв матч за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля у футболці, на якій була помилка у його імені.

Над п’ятим номером італійця на джерсі було написано Jorghino (Жоргхіно) замість правильно написання — Jorginho.

Читайте: Ібрагімович відіграв матч з помилкою у прізвищі на футболці

Але така прикра помилка не завадила 27-річному футболісту відзначитися у матчі. Жоржинью реалізував пенальті у доданий час після того, як Адріан збив у власній штрафній Абрахама.

That’s not how you spell Jorginho pic.twitter.com/RLdaPUG6CB

— B/R Football (@brfootball) August 14, 2019