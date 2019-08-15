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Футболіст Челсі відіграв матч за Суперкубок у футболці з помилкою в імені

Хавбек Челсі Жоржинью вийшов на поле в матчі за Суперкубок у футболці з помилкою в імені і навіть забив.

Жоржиньо

Хавбек лондонського Челсі Жоржинью відіграв матч за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля у футболці, на якій була помилка у його імені.

Над п’ятим номером італійця на джерсі було написано Jorghino (Жоргхіно) замість правильно написання — Jorginho.

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Але така прикра помилка не завадила 27-річному футболісту відзначитися у матчі. Жоржинью реалізував пенальті у доданий час після того, як Адріан збив у власній штрафній Абрахама.

Основний та додатковий час матчу за Суперкубок УЄФА завершився нічиєю – 2:2. У серії пенальті Адріан парирував удар Абрахама, що дозволило мерсисайдцям підняти трофей.

Фото: Dreamstime

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