PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

20-річний футболіст, який проходив перегляд в МЮ, вчинив самогубство

Валлійський футболіст Джоел Дарлінгтон повісився у гаражі свого будинку у Вельсі.

Джоэл Дарлингтон

20-річний футболіст Джоел Дарлінгтон вчинив самогубство через численні травми, які заважали йому вийти на високий рівень.

Хлопця знайшли повішеним його матір та брат у гаражі біля будинку в Гелліфорі у Вельсі.

Читайте: Найвищий бейсболіст світу в історії помер після нещасного випадку

Джоел грав за юніорські збірні і вважався великим талантом, але останні два роки він страждав від болю в спині через пошкодження хребцевого диска. Жодні процедури не допомагали гравцю, після чого футболіст впав у депресію.

Дарлінгтон проходив перегляд у МЮ, але достроково покинув його через перелом руки. Останнім його клубом був валлійський Бала Таун.

Раніше стали відомі нові деталі загибелі футболіста Еміліано Сала.

Фото: Bala Town FC

Джерело: Mirror

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стали відомі нові деталі загибелі футболіста Еміліано Сала
Відомий голландець Веслі Снейдер оголосив про завершення кар’єри
У Москві померла відома модель Playboy з України
В небі над Україною: Таємниця загибелі футбольної команди Пахтакор
Українська балерина Ісакова загинула в автокатастрофі на Полтавщині
У Харкові 1-річний хлопчик потонув у ванні
Мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері
Баварія вколотила аматорському клубу 23 м’ячі без відповіді
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка