Валлійський футболіст Джоел Дарлінгтон повісився у гаражі свого будинку у Вельсі.

20-річний футболіст Джоел Дарлінгтон вчинив самогубство через численні травми, які заважали йому вийти на високий рівень.

Хлопця знайшли повішеним його матір та брат у гаражі біля будинку в Гелліфорі у Вельсі.

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Джоел грав за юніорські збірні і вважався великим талантом, але останні два роки він страждав від болю в спині через пошкодження хребцевого диска. Жодні процедури не допомагали гравцю, після чого футболіст впав у депресію.

Дарлінгтон проходив перегляд у МЮ, але достроково покинув його через перелом руки. Останнім його клубом був валлійський Бала Таун.

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Фото: Bala Town FC