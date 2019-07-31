Нідерландський професійний бейсболіст Лоєк ван Міл помер через вісім місяців після нещасного випадку.

Нідерландський бейсболіст Лоєк ван Міл помер у віці 34 років.

Вісім місяців тому спортсмен в результаті нещасного випадку отримав травму черепа з крововиливом у мозок. Бейсболіст послизнувся на каменях і впав, вдарившись головою. Інцидент стався у грудні минулого року під час походу в Австралії.

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Спортсмен провів добу без свідомості. Пізніше його знайшов інший турист та доставив у госпіталь. У бейсболіста діагностували пошкодження черепа, але вже за кілька днів виписали. Ван Міл повернувся до гри та допоміг австралійському клубу Брісбен Бендітс завоювати чемпіонство.

Vale Loek Van Mil. The Brisbane Bandits are in mourning tonight after learning of the death of Bandits pitcher Loek Van Mil in a fatal accident in Europe in the last 24 hours. Our love & condolences go out to all members of his family, his friends & the baseball community pic.twitter.com/nLAlUPJxoX — Couran Cove Brisbane Bandits (@BrisbaneBandits) July 29, 2019

Пізніше Лоєк повернувся в Нідерланди та оголосив про завершення кар’єри. Нині влада країни з’ясовує, чи пов’язана його смерть з нещасним випадком в Австралії.

Ван Міл вважається найвищим професійним бейсболістом в історії. Його зріст — 215 см.

Раніше помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк.

Фото: Couran Cove Brisbane Bandits