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Факти / Спорт

Найвищий бейсболіст світу в історії помер після нещасного випадку

Нідерландський професійний бейсболіст Лоєк ван Міл помер через вісім місяців після нещасного випадку.

Лоек ван Мил

Нідерландський бейсболіст Лоєк ван Міл помер у віці 34 років.

Вісім місяців тому спортсмен в результаті нещасного випадку отримав травму черепа з крововиливом у мозок. Бейсболіст послизнувся на каменях і впав, вдарившись головою. Інцидент стався у грудні минулого року під час походу в Австралії.

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Спортсмен провів добу без свідомості. Пізніше його знайшов інший турист та доставив у госпіталь. У бейсболіста діагностували пошкодження черепа, але вже за кілька днів виписали. Ван Міл повернувся до гри та допоміг австралійському клубу Брісбен Бендітс завоювати чемпіонство.

Пізніше Лоєк повернувся в Нідерланди та оголосив про завершення кар’єри. Нині влада країни з’ясовує, чи пов’язана його смерть з нещасним випадком в Австралії.

Ван Міл вважається найвищим професійним бейсболістом в історії. Його зріст — 215 см.

Раніше помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк.

Фото: Couran Cove Brisbane Bandits

Джерело: The Sun

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