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Факти / Спорт

Стали відомі нові деталі загибелі футболіста Еміліано Сала

Футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон отруїлися чадним газом у кабіні перед падінням літака.

Эмилиано Сала

Літак з аргентинським форвардом Еміліано Сала на борту міг впасти через отруєння пілота судна Девіда Ібботсона чадним газом.

Це стало відомо з результату аналізу крові футболіста, який опублікували зараз. В організмі аргентинця рівень карбоксигемоглобіну, що утворюється в крові при впливі чадного газу, виявився вищим за рівень, який зазвичай вважається потенційно смертельним.

Інспектори в Комітеті з розслідування авіаційних подій (AAIB) заявили, що, оскільки кабіна літака була відділена від салону, ймовірно, що пілот також постраждав від впливу газу.

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Таким чином вони могли загинути від смертельної дози чадного газу в кабіні, а не від удару при падінні літака в воду, як вважалося раніше.

Причиною потрапляння газу в салон літака могли стати витоки в системі опалення і вентиляції.

Нагадаємо, в зимове трансферне вікно Еміліано Сала перейшов з французького Нанта в Кардіфф Сіті, ставши найдорожчим придбанням англійського клубу в історії.  Ввечері 21 січня футболіст вилетів на приватному літаку до Вельсу, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло гравця.

ДжерелоIrish Times

Фото: Getty Images

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