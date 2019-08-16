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Факти / Спорт

Італію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 та відібрати ОІ-2026

Італію можуть відсторонити від літніх Олімпійських ігор 2020 року, а також накласти заборону на проведення Міланом та Кортіна д’Ампеццо зимової Олімпіади-2026.

Олимпиада факел и прапор

Президент НОК Італії Джованні Малаго зазначив, що існує ймовірність, що Італію можуть не допустити до участі в літній Олімпіаді у Токіо 2020 року, а також позбавити права провести зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Причиною може стати новий закон про спорт і гостра внутрішньополітична криза.

— Я стурбований олімпійським майбутнім італійського спорту, над ним нависли чорні хмари. Причини – політична криза, неясність складу майбутнього уряду і неприйняття в МОК закону про реформу спорту, який схвалив парламент, – заявив чиновник.

Якщо НОК Італії відсторонять, італійці не зможуть виступати в Токіо-2020 під своїм прапором і втратять право проведення Ігор-2026.

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Проблеми у відносинах між Римом і МОК почалися в серпні, коли італійський парламент схвалив закон про реформу системи національного спорту. Даний закон передав уряду Італії всі повноваження щодо спортивної діяльності. Це суперечить принципу МОК про невтручання уряду в роботу НОК.

До речі, Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв’язку з черговим допінговим скандалом.

ДжерелоTuttosport

Фото: Dreamstime

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