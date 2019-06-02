Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв’язку з черговим допінговим скандалом.
Російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данило Лисенко опинився в центрі допінгового скандалу.
– Високопосадовці з Федерації легкої атлетики Росії могли вступити в змову заради допомоги Лисенку, який пропустив допінг-тести у 2018 році через наче хворобу.
У документах про хворобу вказано місцезнаходження, де замість клініки закинути будівля,- пише видання.
Чиновники Всеросійської федерації легкої атлетики могли допомагати Лисенкові замаскувати його допінгові порушення. Якщо це підтвердиться, Росію відсторонять від участі в Олімпіаді.
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Нагадаємо, в Японії стартувала перша фаза продажу квитків на літні Олімпійські ігри 2020 року, які пройдуть в Токіо.
Джерело: The Sunday Times