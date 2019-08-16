Манчестер Юнайтед показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.
Манчестр Юнайтед презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.
Третій комплект розроблений німецьким брендом спортивного одягу Adidas. Він виконаний в чорно-сірому кольорі і присвячений історичній перемозі манкуніанців в Кубку Англії в 1909 році над Брістоль Сіті. Тоді завдяки голу Сенді Тернбула МЮ вперше підняв трофей.
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На резервній формі зображена троянда Ланкашира, як і на джерсі 110-річної давнини.
У презентації форми взяли участь футболісти команди Антоні Марсьяль, Аарон Ван-Біссака, Деніель Джеймс, Аксель Туанзебе, Поль Погба та інші.
Манчестер Юнайтед представив форму, присвячену перемозі 110-літньої давнини / 8 фотографий
Нагадаємо, раніше МЮ презентував домашній комплект форми на новий сезон.
Фото: Manchester United
Джерело: Manchester United
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