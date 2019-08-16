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Факти / Спорт

Манчестер Юнайтед представив форму, присвячену перемозі 110-літньої давнини

Манчестер Юнайтед показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Манчестер Юнайтед резервная форма

Манчестр Юнайтед презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.

Третій комплект розроблений німецьким брендом спортивного одягу Adidas. Він виконаний в чорно-сірому кольорі і присвячений історичній перемозі манкуніанців в Кубку Англії в 1909 році над Брістоль Сіті. Тоді завдяки голу Сенді Тернбула МЮ вперше підняв трофей.

Читайте: Арсенал презентував резервну форму синього кольору

На резервній формі зображена троянда Ланкашира, як і на джерсі 110-річної давнини.

У презентації форми взяли участь футболісти команди Антоні Марсьяль, Аарон Ван-Біссака, Деніель Джеймс, Аксель Туанзебе, Поль Погба та інші.

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Манчестер Юнайтед представив форму, присвячену перемозі 110-літньої давнини / 8 фотографий

Нагадаємо, раніше МЮ презентував домашній комплект форми на новий сезон.

ФотоManchester United

Джерело: Manchester United

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