Манчестер Юнайтед показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Манчестр Юнайтед презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.

Третій комплект розроблений німецьким брендом спортивного одягу Adidas. Він виконаний в чорно-сірому кольорі і присвячений історичній перемозі манкуніанців в Кубку Англії в 1909 році над Брістоль Сіті. Тоді завдяки голу Сенді Тернбула МЮ вперше підняв трофей.

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На резервній формі зображена троянда Ланкашира, як і на джерсі 110-річної давнини.

У презентації форми взяли участь футболісти команди Антоні Марсьяль, Аарон Ван-Біссака, Деніель Джеймс, Аксель Туанзебе, Поль Погба та інші.































Манчестер Юнайтед представив форму, присвячену перемозі 110-літньої давнини / 8 фотографий

Нагадаємо, раніше МЮ презентував домашній комплект форми на новий сезон.

Фото: Manchester United

Джерело: Manchester United