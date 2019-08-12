Лондонський Арсенал показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Лондонський Арсенал презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.

Третій комплект форми канонірів виконаний у темно-синьому кольорі з жовтими вставками. Технічним спонсором лондонців виступив німецький спортивний бренд Adidas.

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Форма вироблена з переробленого поліестру, щоб заощадити природні ресурси.

У презентації комплекту взяли участь футболісти Арсенала – Генріх Мхітарян, Маттео Гендузи, П’єр-Емерік Обамеянг, Александр Ляказетт, Лукас Торрейра та інші.



























Арсенал презентував резервну форму синього кольору / 7 фотографий

У першому турі АПЛ Арсенал на виїзді мінімально здолав Ньюкасл Юнайтед (1:0). В наступному турі підопічні Унаї Емері прийматимуть вдома Бернлі.

Нагадаємо, актор Ідріс Ельба разом з футболістами представив нову домашню форму Арсенала.

Фото: FC Arsenal