PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Арсенал презентував резервну форму синього кольору

Лондонський Арсенал показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Форма Арсенала третий комплект

Лондонський Арсенал презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.

Третій комплект форми канонірів виконаний у темно-синьому кольорі з жовтими вставками. Технічним спонсором лондонців виступив німецький спортивний бренд Adidas.

Читайте: Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми

Форма вироблена з переробленого поліестру, щоб заощадити природні ресурси.

У презентації комплекту взяли участь футболісти Арсенала – Генріх Мхітарян, Маттео Гендузи, П’єр-Емерік Обамеянг, Александр Ляказетт, Лукас Торрейра та інші.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Арсенал презентував резервну форму синього кольору / 7 фотографий

У першому турі АПЛ Арсенал на виїзді мінімально здолав Ньюкасл Юнайтед (1:0). В наступному турі підопічні Унаї Емері прийматимуть вдома Бернлі.

Нагадаємо, актор Ідріс Ельба разом з футболістами представив нову домашню форму Арсенала.

Фото: FC Arsenal

Джерело: Arsenal

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Моурінью назвав чотирьох фаворитів АПЛ
Зінченко ефектно прийняв м’яч на тренуванні і вразив фанатів Сіті
Манчестер Сіті розгромив Вест Гем у першому турі АПЛ
Ліверпуль vs Ман Сіті: штучний інтелект назвав переможця АПЛ-2019/20
Футболіст не полетів на матч ЛЄ, бо не знав, що у Вірменію треба паспорт
Стало відомо, фанати яких клубів найкраще займаються сексом
Челсі вибачився за свого екс-скаута, якого звинувачували у педофілії
Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка