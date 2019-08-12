Лондонський Арсенал показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.
Лондонський Арсенал презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.
Третій комплект форми канонірів виконаний у темно-синьому кольорі з жовтими вставками. Технічним спонсором лондонців виступив німецький спортивний бренд Adidas.
Читайте: Кольору морської хвилі! Ювентус представив третій комплект форми
Форма вироблена з переробленого поліестру, щоб заощадити природні ресурси.
У презентації комплекту взяли участь футболісти Арсенала – Генріх Мхітарян, Маттео Гендузи, П’єр-Емерік Обамеянг, Александр Ляказетт, Лукас Торрейра та інші.
У першому турі АПЛ Арсенал на виїзді мінімально здолав Ньюкасл Юнайтед (1:0). В наступному турі підопічні Унаї Емері прийматимуть вдома Бернлі.
Нагадаємо, актор Ідріс Ельба разом з футболістами представив нову домашню форму Арсенала.
Фото: FC Arsenal