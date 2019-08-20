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Факти / Спорт

В Росії під час пробіжки померла 25-річна легкоатлетка

Російська легкоатлетка Маргарита Плавунова померла під час тренування.

Маргарита Плавунова

Російська легкоатлетка Маргарита Плавунова померла у 25-річному віці у Тамбовській області.

Під час підготовки до чергових змагань Плавунова вийшла на пробіжку, однак закінчити її не змогла. Їй стало погано в лісі і вона впала. Лікарі, які прибули на місце констатували смерть спортсменки.

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Не виключено, що причиною смерті Плавунової стали серйозні навантаження.

Слідчий комітет РФ розпочав дослідчу перевірку за фактом загибелі дівчини. Нині встановлюють обставини та точну причину смерті Маргарити.

Нагадаємо, 20-річний футболіст, який проходив перегляд в МЮ, вчинив самогубство.

Фотоri_pl

Джерело: Чемпионат

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