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Факти / Спорт

21-річна російська футболістка померла уві сні

У 21-річному віці пішла з життя півзахисник клубу Чертаново Анастасія Березіна.

Анастасия Березина

21-річна футболістка російського клубу Чертаново Анастасія Березіна померла уві сні.

У дівчини зупинилося серце.

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Березіна відіграла за Чертаново 11 років – від початкової школи до стартового складу головної команди.

 

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Допис, поширений ЖФК “Чертаново” (@chertanovowomen)

Футболістка провела 15 матчів за молодіжну збірну Росії, в яких відзначилася вісьмома голами.

Раніше у віці 36 років пішла з життя фінська лижниця Моона-Ліійса Ноусіайнен.

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