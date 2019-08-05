У 21-річному віці пішла з життя півзахисник клубу Чертаново Анастасія Березіна.

21-річна футболістка російського клубу Чертаново Анастасія Березіна померла уві сні.

У дівчини зупинилося серце.

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Березіна відіграла за Чертаново 11 років – від початкової школи до стартового складу головної команди.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЖФК “Чертаново” (@chertanovowomen) 4 Сер 2019 р. о 9:03 PDT

Футболістка провела 15 матчів за молодіжну збірну Росії, в яких відзначилася вісьмома голами.

Раніше у віці 36 років пішла з життя фінська лижниця Моона-Ліійса Ноусіайнен.