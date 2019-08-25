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Факти / Спорт

Білодід стала чемпіонкою світу з дзюдо другий рік поспіль

Українська 18-річна дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла чемпіонат світу в Токіо (Японія).

білодід

Дар’я Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, який пройшов на арені Ніппон Будокан в Токіо.

Спортсменка перемогла у ваговій категорії до 48 кг.

Читайте: Світоліній та Білодід дали звання заслужених майстрів спорту

У фіналі Білодід перемогла японку Фуну Тонакі. На старті зустрічі їй вдався кидок на ваза-арі. Цього вистачило для захисту звання чемпіонки світу.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Білодід здобула перемогу на дорослому чемпіонаті з дзюдо.

Джерело: НОК

Фото: НОК

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