Тенісистка Еліна Світоліна та дзюдоїстка Дар’я Білодід отримали найвище спортивне звання в Україні.
Четверта ракетка світу та переможниця Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна та чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід отримали звання Заслуженого майстра спорту України.
Відповідні накази підписав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
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На прес-конференції у Києві Світоліна заявила, що ця відзнака додасть їй більше мотивації у майбутньому.
— Це додасть більше мотивації для досягнення вершин. Визнання в Україні для мене дуже важливо — я тут виросла, тут мій дім.
Пізніше тенісистка на своїй сторінці у соцмережі Twitter похизувалася відповідною посвідкою.
Дякую! pic.twitter.com/b7wTNiyn1e
— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 6 ноября 2018 г.
До речі, Світоліна за жовтень заробила найбільше серед тенісистів WTA та ATP.