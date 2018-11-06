Тенісистка Еліна Світоліна та дзюдоїстка Дар’я Білодід отримали найвище спортивне звання в Україні.

Четверта ракетка світу та переможниця Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна та чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід отримали звання Заслуженого майстра спорту України.

Відповідні накази підписав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

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На прес-конференції у Києві Світоліна заявила, що ця відзнака додасть їй більше мотивації у майбутньому.

— Це додасть більше мотивації для досягнення вершин. Визнання в Україні для мене дуже важливо — я тут виросла, тут мій дім.

Пізніше тенісистка на своїй сторінці у соцмережі Twitter похизувалася відповідною посвідкою.

До речі, Світоліна за жовтень заробила найбільше серед тенісистів WTA та ATP.

Фото: Мінстерство молоді та спорту України.