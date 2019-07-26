PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Сербія прийме Україну на стадіоні Црвени Звезди

Матч відбору Євро 2020 Сербія – України відбудеться у Белграді на стадіоні Райко Митич.

Стадион Црвены Звезды Райко Митич

Збірна Сербія визначилася зі стадіоном, на якому прийме збірну України у відборі на Євро 2020.

Гра відбудеться 17 листопада на стадіоні імені Райко Митича.

Ця арена є домашньою для національної команди Сербії та футбольного клубу Црвена Звезда. Серед вболівальників носить ім’я Маракана, за аналогією з бразильським стадіоном.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Місткість стадіону становить 55 тис. глядачів.

Нагадаємо, у Львові підопічні Шевченка завдали Сербії найбільшої поразки в історії.

Джерело: ФФУ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ФІФА зняла міні-фільм про переможний для України молодіжний ЧС
Рейтинг ФІФА: збірна України втратила одну позицію
Якщо вийдемо на Євро 2020, проставлюсь — Яремчук
Збірна України з пляжного футболу обіграла Іспанію на Європейських іграх
Справа Мораеса: УЄФА відхилив апеляції Португалії та Люксембургу
Збірна України піднялася на три позиції у рейтингу ФІФА
УЄФА відкрив справу проти України через уболівальників
Стартує продаж квитків на матчі Євро 2020
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка