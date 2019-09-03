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Факти / Спорт

Селезньов підписав контракт з турецьким клубом

Український форвард Євген Селезньов перейшов до турецького Бурсаспора.

Евгений Селезнев

Український нападник Євген Селезньов підписав контракт з турецьким Бурсаспором.

34-річний футболіст уклав з турецьким клубом угоду терміном на один сезон.

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Раніше Селезньов вже виступав у чемпіонаті Туреччини за Акхісар та Карабюкспор. Останнім клубом Євгена була іспанська Малага.

В минулому сезоні Бурсаспор посів 16-у сходинку в чемпіонаті Туреччини і опустився в другий за силою дивізіон країни.

До речі, Євген Коноплянка став футболістом донецького Шахтаря.

ФотоFC Malaga

ДжерелоBursaspor

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