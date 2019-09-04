Легендарний норвезький біатлоніст Халвард Ханеволд пішов з життя у віці 49 років.

Олімпійський чемпіон з біатлону Халвард Ханеволд помер 3 вересня у своєму будинку в Бергені у віці 49 років.

Причини смерті біатлоніста не повідомляють.

До свого 50-річчя Ханеволд не дожив три місяці. В нього залишилася дружина та двоє дітей.

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Ханеволд закінчив кар’єру у 2010 році. Він тричі здобував золото на Олімпійських іграх в Нагано-1998 (індивідуальна гонка), Солт-Лейк Сіті-2002 (естафета) та Ванкувер-2010 (естафета). Також у нього 2 олімпійських срібла та 1 бронза.

Нагадаємо, французький пілот Антуан Юбер потрапив у смертельну аварію під час гонки Формули-2 у Бельгії.

Джерело: Budstikka