Колишній футболіст збірної США, Лос-Анджелес Гелаксі, Х’юстон Динамо та Колорадо Рапідс Колін Кларк помер у віці 35 років.

У півзахисника були проблеми з серцем. Американські ЗМІ причиною смерті називають серцевий напад.

Кларк за свою кар’єру грав за Колорадо Репідз, Х’юстон Динамо та Лос-Анджелес Гелаксі.

Our entire club is saddened by the tragic news of the loss of Colin Clark. He was a huge part of our club from 2010 to 2012, and an even better person off the pitch.

We’ll miss you, Colin. You’ll always be #ForeverOrange in our hearts memories. pic.twitter.com/Hok4InN7nS

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) August 27, 2019