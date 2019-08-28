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Факти / Спорт

Екс-гравець збірної США та Лос-Анджелес Гелаксі помер у 35 років

Американський півзахисник Колін Кларк помер у віці 35 років.

Колин Кларк

Колишній футболіст збірної США, Лос-Анджелес Гелаксі, Х’юстон Динамо та Колорадо Рапідс Колін Кларк помер у віці 35 років.

У півзахисника були проблеми з серцем. Американські ЗМІ причиною смерті називають серцевий напад.

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Кларк за свою кар’єру грав за Колорадо Репідз, Х’юстон Динамо та Лос-Анджелес Гелаксі.

В MLS хавбек виступав до 2014 року і провів 138 матчів, в яких відзначився 15 голами. Кларк зіграв один матч за національну збірну США в 2009 році на Золотому кубку КОНКАКАФ.

Всі три колишні клуби висловили співчуття у зв’язку з трагедією.

Раніше в Росії під час пробіжки померла 25-річна легкоатлетка Маргарита Плавунова.

ФотоLA Galaxy

Джерело: The Sun

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