Американський півзахисник Колін Кларк помер у віці 35 років.
Колишній футболіст збірної США, Лос-Анджелес Гелаксі, Х’юстон Динамо та Колорадо Рапідс Колін Кларк помер у віці 35 років.
У півзахисника були проблеми з серцем. Американські ЗМІ причиною смерті називають серцевий напад.
Читайте: 20-річний футболіст, який проходив перегляд в МЮ, вчинив самогубство
Кларк за свою кар’єру грав за Колорадо Репідз, Х’юстон Динамо та Лос-Анджелес Гелаксі.
Our entire club is saddened by the tragic news of the loss of Colin Clark. He was a huge part of our club from 2010 to 2012, and an even better person off the pitch.
We’ll miss you, Colin. You’ll always be #ForeverOrange in our hearts memories. pic.twitter.com/Hok4InN7nS
— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) August 27, 2019
В MLS хавбек виступав до 2014 року і провів 138 матчів, в яких відзначився 15 голами. Кларк зіграв один матч за національну збірну США в 2009 році на Золотому кубку КОНКАКАФ.
Всі три колишні клуби висловили співчуття у зв’язку з трагедією.
Раніше в Росії під час пробіжки померла 25-річна легкоатлетка Маргарита Плавунова.
Фото: LA Galaxy