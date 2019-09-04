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Факти / Спорт

Єдина іспанська призерка зимової Олімпіади знайдена мертвою у горах

Цивільна гвардія Іспанії знайшла тіло призерки зимових Олімпійських ігор 1992 року Бланки Фернандес Очоа.

Бланка Фернандес Очоа

Іспанська гірськолижниця Бланка Фернандес Очоа знайдена мертвою.

Тіло спортсменки знайшли на одному з піків гірського масиву Сьєрра-де-Гуадаррама. Причина смерті Фернандес Очоа не уточнюється.

З 23 серпня вона не виходила на зв’язок з рідними. Жінка пішла з дому без мобільного телефону, а родині сказала, що вирушає в подорож на північ. Востаннє спортсменку бачили за кермом її автівки біля околиць Мадрида, а пізніше її авто виявили в національному парку Лос-Дехесас.

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56-річна Фернандес Очоа є єдиною призеркою зимових Олімпіади в історії Іспанії. На ОІ-1992 року в Альбервіллі вона здобула бронзову медаль у слаломі. Після Олімпіади-92 вона оголосила про завершення кар’єри.

Нагадаємо, екс-гравець збірної США і Лос-Анджелес Гелаксі Колін Кларк помер у 35 років.

Джерело: Marca

Фото: Getty Images

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