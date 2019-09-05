ФІФА спільно з FIFPro оголосили список з 55 кандидатів, які претендують на потрапляння у символічну збірну за підсумками 2019 року.

Міжнародна федерація футболу спільно з Міжнародною федерацією асоціацій професійних футболістів оголосила список номінантів на потрапляння в команду року.

Всього у списку 55 кандидатів, з яких найбільше представників англійської Прем’єр-ліги – 21 футболіст. АПЛ отримала найбільше представництво у даному списку вперше за останні 10 років.

Список номінантів на потрапляння в команду року:

Голкіпери: Аліссон (Бразилія, Ліверпуль), Давід де Геа (Іспанія, Манчестер Юнайтед), Едерсон (Бразилія, Манчестер Сіті), Ян Облак (Словенія, Атлетіко), Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, Барселона).

Захисники: Жорді Альба (Іспанія, Барселона), Трент Александер-Арнольд (Англія, Ліверпуль), Дані Алвес (Бразилія, ПСЖ/Сан-Паулу), Жоау Канселу (Португалія, Ювентус/Манчестер Сіті), Даніель Карвахаль (Іспанія, Реал), Джорджо Кьєлліні (Італія, Ювентус), Вірджил ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Дієго Годін (Уругвай, Атлетіко/Інтер), Йозуа Кімміх (Німеччина, Баварія), Каліду Кулібалі (Сенегал, Наполі), Емерік Лапорт (Франція, Манчестер Сіті), Маттейс де Лігт (Нідерланди, Аякс/Ювентус), Жерар Піке (Іспанія, Барселона), Серхіо Рамос (Іспанія, Реал), Ендрю Робертсон (Шотландія, Ливерпуль), Алекс Сандро (Бразилія, Ювентус), Тьяго Силва (Бразилія, ПСЖ), Рафаель Варан (Франція, Реал), Марсело (Бразилія, Реал), Кайл Волкер (Англія, Манчестер Сіті).

Півзахисники: Серхіо Бускетс (Іспанія, Барселона), Каземіро (Бразилія, Реал), Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті), Крістіан Еріксен (Данія, Тоттенгем), Френкі де Йонг (Нідерланди, Аякс/Барселона), Еден Азар (Бельгія, Челсі/Реал), Н’Голо Канте (Франція, Челсі), Тоні Кроос (Німеччина, Реал), Артур Рамос (Бразилія, Барселона), Лука Модрич (Хорватія, Реал), Поль Погба (Франція, Манчестер Юнайтед), Іван Ракітич (Хорватія, Барселона), Бернарду Сілва (Португалія, Манчестер Сіті), Душан Тадіч (Сербія, Аякс), Артуро Відаль (Чилі, Барселона).

Нападники: Серхіо Агуеро (Аргентина, Манчестер Сіті), Карім Бензема (Франція, Реал), Роберто Фірміно (Бразилія, Ліверпуль), Антуан Грізманн (Франція, Атлетіко/Барселона), Гаррі Кейн (Англія, Тоттенгем), Роберт Левандовскі (Польша, Бавария), Садіо Мане (Сенегал, Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Криштіану Роналду (Португалія, Ювентус), Мохаммед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Сон Хин Мін (Корея, Тоттенгем), Рахім Стерлінг (Англія, Манчестер Сіті), Луіс Суарес (Уругвай, Барселона).

Церемонія вручення нагород ФІФА відбудеться 23 вересня у Мілані.

Раніше ФІФА презентувала міні-фільм про чемпіонат світу U-20.

Фото: FIFPRO