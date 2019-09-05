У сім’ї дворазового чемпіона світу Кафу сталося горе.

Син легенди італійського Мілана та збірної Бразилії Кафу, Данило, помер у віці 30 років.

Трагедія сталася у бразильському місті Баруері. Данило помер від серцевого нападу під час гри у футбол зі своїми друзями. Сина Кафу терміново госпіталізували, але на шляху до лікарні у нього зупинилося серце.

Інформацію про смерть Данило підтвердив колишній партнер Кафу по збірній Бразилії Пауло Сержіо.

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Нагадаємо, Кафу є дворазовим чемпіоном світу у складі збірної Бразилії в 1994 і 2002 роках. Також Кафу є першим і поки що єдиним футболістом, який зіграв у трьох фінальних матчах Мундіалів поспіль (1994, 1998, 2002).

Раніше у колишнього головного тренера каталонської Барселони та збірної Іспанії Луїса Енріке померла 9-річна донька Ксана.

Фото: Cafu

Джерело: Globo Esporte