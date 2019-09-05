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Факти / Спорт

Ух ти, пантера! Зінченко та Коноплянка пробили пенальті Луніну

Після тренування Євген Коноплянка та Олександр Зінченко залишилися протестувати реакцію Андрія Луніна з одинадцятиметрової мітки.

Лунин в сборной

Збірна України у піднесеному настрої продовжує підготовку до матчу проти Литви у кваліфікації до Євро-2020.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Після чергового тренування синьо-жовтих захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко та хавбек Шахтаря Євген Коноплянка залишилися, щоб пробити кілька одинадцятиметрових у ворота Андрія Луніна.

Раніше Микола Матвієнко та Олександр Зінченко влаштували змагання на точність удару перед відбірковим матчем на Євро-2020 з командою Литви.

Фото: УАФ

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