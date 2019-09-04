Футболісти збірної України Микола Матвієнко та Олександр Зінченко влаштували змагання на точність удару перед відбірковим матчем на Євро-2020 з командою Литви.

Збірна України у Києві продовжує готуватися до матчу п’ятого туру відбіру до Євро-2020 з Литвою та товариського поєдинку з Нігерією.

Перед тренувальним заняттям футболісти збірної Микола Матвієнко та Олександр Зінченко влаштували змагання на влучність ударів у поперечину. Першим точного удару завдав Зінченко, а ось Матвієнко влучив у поперечину лише з останньої, п’ятої спроби.

Дивіться: Зінченко заспівав, а Ярмоленко схрестив руки: як зустріли Коноплянку у збірній

Таким чином, змагання футболістів завершилося з нічийним рахунком 1:1.

До речі, букмекери встановили коефіцієнти на матч відбору Литва – Україна.

Фото: УАФ