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Факти / Спорт

Зінченко та Матвієнко позмагалися на влучність

Футболісти збірної України Микола Матвієнко та Олександр Зінченко влаштували змагання на точність удару перед відбірковим матчем на Євро-2020 з командою Литви.

Александр Зинченко в сборной

Збірна України у Києві продовжує готуватися до матчу п’ятого туру відбіру до Євро-2020 з Литвою та товариського поєдинку з Нігерією.

Перед тренувальним заняттям футболісти збірної Микола Матвієнко та Олександр Зінченко влаштували змагання на влучність ударів у поперечину. Першим точного удару завдав Зінченко, а ось Матвієнко влучив у поперечину лише з останньої, п’ятої спроби.

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Таким чином, змагання футболістів завершилося з нічийним рахунком 1:1.

До речі, букмекери встановили коефіцієнти на матч відбору Литва – Україна.

ФотоУАФ

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