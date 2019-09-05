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Факти / Спорт

Збірна України зазнала кадрових втрат перед грою з Литвою

Хавбек Селтіка та збірної України Мар’ян Швед покинув розташування національної команди.

Марьян Швед

Футболіст збірної України та шотландського Селтіка Мар’ян Швед не допоможе синьо-жовтим у кваліфікаційному матчі проти Литви до Євро-2020.

Футболіст зазнав ушкодження привідного м’яза, і вже залишив табір синьо-жовтих.

Читайте: Ух ти, пантера! Зінченко та Коноплянка пробили пенальті Луніну

Таким чином, на матч до Литви взяли курс 24 виконавці.

До речі, букмекери встановили коефіцієнти на матч відбору Литва – Україна.

ФотоУАФ

Джерело: ФФУ

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