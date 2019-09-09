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Факти / Спорт

Де дивитися Україна — Нігерія

Пряму трансляцію товариського матчу між Україною та Нігерією покаже телеканал Україна.

Днепр Арена

Збірна України проведе контрольний матч з бронзовим призером КАН-2019 збірною Нігерії. Матч пройде 10 вересня у Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена.

Початок матчу о 21.30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Нігерія на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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