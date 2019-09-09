Збірна України на стадіоні Дніпро-Арена проведе товариський матч проти збірної Нігерії.

Збірна України у вівторок, 10 вересня, проведе товариський матч проти збірної Нігерії на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.71. Успіх африканських бразильців оцінюють в 5.10. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Нігерія. Початок о 21:30.