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Факти / Спорт

Шумахера екстрено госпіталізували – ЗМІ

Гонщик Міхаель Шумахер, який знаходиться у комі, був екстрено госпіталізований до паризької лікарні.

Михаэль Шумахер

Легендарний гонщик, семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер був екстрено госпіталізований до лікарні імені Жоржа Помпіду в Парижі.

Шумахера доставили у відділення серцево-судинної хірургії на автомобілі швидкої допомоги зі швейцарськими номерами.

Читайте: Син Шумахера дебютував за кермом боліда Ferrari

Гонщика супроводжувала група з 10 лікарів, серед яких був відомий хірург-кардіолог Філіп Менаше.

Нагадаємо, в 2013 році Шумахер отримав черепно-мозкову травму під час катання на гірських лижах в Мерібеле.

Джерело: Le Parisien

Фото: Dreamstime

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