Гонщик Міхаель Шумахер, який знаходиться у комі, був екстрено госпіталізований до паризької лікарні.
Легендарний гонщик, семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер був екстрено госпіталізований до лікарні імені Жоржа Помпіду в Парижі.
Шумахера доставили у відділення серцево-судинної хірургії на автомобілі швидкої допомоги зі швейцарськими номерами.
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Гонщика супроводжувала група з 10 лікарів, серед яких був відомий хірург-кардіолог Філіп Менаше.
Нагадаємо, в 2013 році Шумахер отримав черепно-мозкову травму під час катання на гірських лижах в Мерібеле.
Джерело: Le Parisien
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