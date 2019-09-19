Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва втретє стала мамою.
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва 19 вересня народила третю дитину.
Батьком новонародженої дитини та чоловік спортсменки є американський бізнесмен Ігор Дубинський, який 25 років тому емігрував з України в Атланту.
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Знімком з малюком поділилася сама Подкопаєва, підписавши світлину – Всесвіт.
Фото: podkopayeva_official
Стать малюка Лілія не назвала, але натякнула хештегом #girlpower, що це дівчинка.
Також Подкопаєва виховує двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним – 13-річного Вадима та 12-річну Кароліну.
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Фото: LiliyaPodkopayeva
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