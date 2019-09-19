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Факти / Спорт

Лілія Подкопаєва втретє стала мамою і поділилася зворушливим знімком з малюком

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва втретє стала мамою.

Лилия Подкопаева

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва 19 вересня народила третю дитину.

Батьком новонародженої дитини та чоловік спортсменки є американський бізнесмен Ігор Дубинський, який 25 років тому емігрував з України в Атланту.

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Знімком з малюком поділилася сама Подкопаєва, підписавши світлину – Всесвіт.

Лилия Подкопаева с ребенком

Фото: podkopayeva_official

Стать малюка Лілія не назвала, але натякнула хештегом #girlpower, що це дівчинка.

Також Подкопаєва виховує двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним – 13-річного Вадима та 12-річну Кароліну.

Раніше Факти ICTV писали, у скільки обійшлися вагітність і пологи Меган Маркл.

ФотоLiliyaPodkopayeva

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