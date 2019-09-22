Київське Динамо обіграло полтавську Ворсклу з рахунком 5:0 у восьмому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-Ліги.
На полтавському стадіоні ім. Олексія Бутовського Динамо (Київ) розгромило Ворсклу (Полтава) в чемпіонаті УПЛ – рахунок 5:0.
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Хто забив м’ячі:
Динамо – Циганков (9 хвилина), Шабанов (35), Де Пена (37, 83), Бесєдін (46).
Кияни пішли на перерву з рахунком 3:0, а в другому таймі додали ще два м’ячі у ворота полтавців.
Наступний матч Динамо проведе 25 вересня проти Маріуполя.
До речі, донецький Шахтар обіграв чернігівську Десну з рахунком 1:0 у восьмому турі чемпіонату України.
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