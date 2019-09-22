Київське Динамо обіграло полтавську Ворсклу з рахунком 5:0 у восьмому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-Ліги.

На полтавському стадіоні ім. Олексія Бутовського Динамо (Київ) розгромило Ворсклу (Полтава) в чемпіонаті УПЛ – рахунок 5:0.

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Хто забив м’ячі:

Динамо – Циганков (9 хвилина), Шабанов (35), Де Пена (37, 83), Бесєдін (46).

Кияни пішли на перерву з рахунком 3:0, а в другому таймі додали ще два м’ячі у ворота полтавців.

Наступний матч Динамо проведе 25 вересня проти Маріуполя.

До речі, донецький Шахтар обіграв чернігівську Десну з рахунком 1:0 у восьмому турі чемпіонату України.