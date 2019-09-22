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Факти / Спорт

Шахтар переміг Десну у восьмому турі УПЛ з мінімальним рахунком

Донецький Шахтар обіграв чернігівську Десну з рахунком 1:0 у восьмому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги.

шахтер-десна

На чернігівському стадіоні імені Юрія Гагаріна Шахтар (Донецьк) здобув перемогу над Десною (Чернігів) у чемпіонаті УПЛ – рахунок 1:0.

Єдиний гол матчу забив Марлос в середині першого тайму.

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Це вже восьма поспіль перемога Шахтаря в Прем’єр-лізі на старті сезону.

Клуб продовжує очолювати турнірну таблицю з 24 очками.

Нагадаємо, 27 вересня Шахтар зіграє з Ворсклою у Харкові.

До слова, 2 вересня вінгер Шальке Євген Коноплянка став футболістом Шахтаря.

Джерело: ФК Шахтар

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