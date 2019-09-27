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Факти / Спорт

Форвард Ніцци зізнався у крадіжці годинника за €70 тис. в одноклубника

Нападник Ніцци Мохамед Ламін Діабі зізнався, що вкрав у свого одноклубника Каспера Дольберга годинник.

Ламин Диаби

У 21-річного данського форварда Ніцци Каспера Дольберга 16 вересня з роздягальні зник годинник вартістю €70 тис.

Дольберг одразу ж написав заяву до поліції. У крадіжці запідозрили двох футболістів орлят, одним з яких виявився 18-річний француз Мохамед Ламін Діабі.

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Пізніше Діабі зізнався у скоєному у присутності адвоката. Француз зобов’язався відшкодувати Дольбергу матеріальні збитки.

Тепер на гравця чекають санкції від клубу – вочевидь, з футболістом розірвуть контракт.

Також Факти ICTV писали, що нареченого Дженніфер Лопес та легенду Янкіс пограбували на півмільйона доларів.

Фото: OCG Nice

Джерело: AFP

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