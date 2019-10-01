Динамо на стадіоні Кібун Парк зіграє проти швейцарського Лугано у другому турі групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Динамо у четвер, 3 жовтня, проведе матч другого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20, в якому біло-сині на стадіоні Кібун Парк у Санкт-Галлені зіграють проти Лугано. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.10. Успіх білих оцінюють в 3.65. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Лугано — Динамо на Фактах ICTV.

Фото: FC Lugano, FC Dynamo Kyiv