У четвер, 3 жовтня, у Санкт-Галлені Динамо зіграє з Лугано в раках другого туру групового етапу Ліги Європи.

Лугано та Динамо зустрінуться у Санкт-Галлені на полі стадіону Кібун Парк в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Команди раніше не зустрічалися між собою, але кияни мають непростий досвід очних протистоянь зі швейцарськими клубами: у 10 матчах – 4 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки.

У першому турі Ліги Європи Динамо вистраждало мінімальну перемогу вдома над Мальме (1:0), а ось Лугано у Копенгагені з таким же рахунком поступилося однойменному клубу. Тому для підопічних Михайличенка матч на Кібурн Парк може стати шансом закріпитися на горі турнірної таблиці групи В.

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До Швецарії вирушив 21 футболіст, серед них чемпіони світу U-20 Денис Попов та Георгій Цитаішвілі. Поза заявкою лише травмовані Дуелунд, Кадірі, Бурда.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх білих оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Зустріч команд довірили судити 30-річному французькому рефері Каріму Абуду. Йому асистуватимуть на лініях його співвітчизники – Мехді Рахмуні та Бенжамен Паже.

Факти ICTV проведуть текстову трансляцію матчу Лугано – Динамо. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка, який пролунає о 22.00.