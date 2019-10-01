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Факти / Спорт

Реалу вдалося відігратися у матчі з Брюгге після заміни Куртуа

Мадридський Реал у матчі другого туру Ліги чемпіонів вирвав нічию у матчі з бельгійським Брюгге.

Реал Брюгге

Мадридський Реал приймав Брюгге в рамках другого туру Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Мадриді на Сантьяго Бернабеу і завершилася нічиєю 2:2.

Рахунок у матчі відкрив нігерійський форвард Брюгге Еммануель Денніс на 11-й хвилині після провалу на фланзі у Карвахаля. Голкіпер мадридців Тібо Куртуа спершу вибіг з воріт перед Деннісом, який біг на нього, а потім впав перед своїми воротами, тому нігерійцю нічого не залишалося, як відправити м’яч у сітку.

Наприкінці першого тайму Деннісу вдалося оформити дубль, красиво перекинувши м’яч через голкіпера Реала.

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Вочевидь, наставник галактикос Зінедін Зідан настільки був незадоволений діями свого воротаря Тібо Куртуа, що замінив бельгійця в перерві на Альфонсо Ареола. Реал вийшов на другий тайм більш вмотивованим і зумів відіграти два м’ячі. Спершу відзначився Серхіо Рамос, а коли бельгійці залишилися у меншості після вилучення Руда Вормера, рахунок зрівняв Каземіро.

Після двох турів Реал набрав одне очоко і посідає останню четверту сходинку у турнірній таблиці квартету А.

Цікаво, що в середньому Тібо Куртуа пропускає за гру 1,4 гола. За Реал голкіпер провів 81 матч, і в 58 з них не зміг втримати свої ворота сухими.

До речі, Шахтар в непростому матчі вирвав перемогу у Аталанти на Сан-Сіро у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images

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