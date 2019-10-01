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Факти / Спорт

Шахтар в непростому матчі вирвав перемогу у Аталанти на Сан-Сіро

Шахтар обіграв Аталанту у матчі у другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Аталанта Шахтер

Аталанта — Шахтар – 1:2

Аталанта: Голліні, Паломіно, Мазьєлло (Мюріель, 68), Толої, Кастань, Пашаліч, Де Рон, Хатебур (Госенс, 57), Гомес, Сапата, Ілічіч (Маліноський, 57).

Шахтар: Пятов, Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Марлос (Коноплянка, 86), Алан Патрік (Соломон, 69), Степаненко, Тайсон, Коваленко, Мораес.

Голи: Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5

Аталанта приймала донецький Шахтар у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на стадіоні Сан-Сіро у Мілані та завершилася вольовою перемогою гостей з рахунком 2:1.

У першому таймі на 16-й хвилині зустрічі Кривцов сфолив у своєму штрафному і арбітр після перегляду VAR, вказав на одинадцятиметрову позначку. Однак Ілічич не зумів переграти Пятова, який блискуче парирував удар словенця. Однак не пройшло й десяти хвилин, як номінальні господарі зуміли розписатися у воротах суперника. Дуван Сапата скористався помилкою голкіпера Шахтаря і відкрив рахунок у матчі.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

На 41-й хвилині гірникам вдалося зрівняти – Алан Патрік асистував Мораесу, а той вийшов один на один з голкіпером Аталанти і забив.

По перерві, на 57-й хвилині на поле вийшов хавбек бергамців Руслан Маліновський, який неабияк загострив гру. Справа йшла до мирової, але на п’ятій компенсованій хвилині Манор Саломон після красивого пасу від Додо, відправив кулястого точно у дев’ятку.

Завдяки цій перемозі в активі Шахтаря тепер три очки у групі С. Наступний матч в ЛЧ підопічні Каштру проведуть проти загребського Динамо 22 жовтня.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Аталанта – Шахтар.

Фото: Getty Images

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