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Факти / Спорт

Де дивитися Лугано — Динамо

Пряму трансляцію матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи між Лугано та Динамо покаже телеканал Футбол 1.

Динамо Киев

У другому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА Динамо зіграє з Лугано. Матч пройде 3 жовтня у Санкт-Галлені на стадіоні Кібун Парк.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Лугано — Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Лугано — Динамо. Початок о 22:00.

ФотоFC Dynamo Kyiv

Фото: Dreamstime

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