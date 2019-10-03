Олександрія та Гент зустрінуться на стадіоні Арена Львів в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.
Олександрія та Гент у четвер, 3 жовтня, зіграють матч другого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20. Зустріч на стадіоні Львів Арена у Львові розпочнеться о 19.55.
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Йєсса Торупа. На перемогу Гента приймають ставки з коефіцієнтом 1.70. Успіх української команди оцінюють в 5.00. Нічийний результат зустрічі — 4.00.
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Фото: KAA Gent, ФК Олександрія
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