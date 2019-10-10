Пряму трансляцію матчу 7-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Україною та Литвою покаже телеканал Україна.
У матчі 7-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна України вдома зіграє зі збірною Литви. Матч пройде 11 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
Початок матчу о 21.45.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.
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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Литва на Фактах ICTV.
Фото: УАФ
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