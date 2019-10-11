Україна та Литва зійдуться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст в рамках сьомого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020. Зустріч відбудеться 11 жовтня о 21:45.

Після шести зіграних матчів підопічні Андрія Шевченка мають у своєму активі 13 пунктів та беззаперечне лідерство у секстеті B. А ось наші литовські опоненти мають діаметрально протилежне становище – вони є аутсайдерами групи і мають лише одне очко, яке вони набрали у матчі з Люксембургом.

Першочергова заявка збірної України на матчі у відборі проти Литви та Португалії зазнала значних змін. Спершу травмувався голкіпер Денис Бойко, тому тренерський штаб довикликав на збір Юрія Паньківа. Також Шевченко з резерву підтягнув трьох хавбеків Сергія Сидорчука, Віктора Коваленка та Євгена Шахова.

У матчі проти Литви, який відбувся 7-го вересня збірна України здобула впевнену перемогу над своїм опонентом у Вільнюсі з рахунком 3:0. Перемога над прибалтами у Харкові додасть ще більшої мотивації перед матчем з португальцями у понеділок, а також зміцнить наше становище у групі.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.06. Успіх литовців оцінюють в 45.0. Нічийний результат зустрічі — 14.50.

Зустріч на ОСК Металіст довірили судити австрійській бригаді арбітрів на чолі з Харальдом Лехнером. Йому допомагатимуть Андреас Хайдерайх та Максіміліан Колбіч. Четвертий арбітр – Александр Харко.

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Литва. Вона буде доступна у цій новині і розпочнеться за кілька хвилин до початку стартового свистка, який пролунає о 21.45.