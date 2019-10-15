Збірна України може гарантувати собі місце в першому кошику жеребкування Євро-2020 в матчі проти Сербії.

Щоб опинитися у першому кошику під час жеребкування фінальної частини Євро-2020, підопічним Андрія Шевченка потрібно набрати одне очко у заключному матчі відбору проти Сербії у Белграді, який відбудеться 17 листопада.

В перший кошик автоматично потрапляють шість найкращих команд за підсумками кваліфікаційного відбору.

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Нині збірна України – найкраща серед команд, які йдуть на першому місці у своїх групах у відборі.

Команда Набрані очки Різниця голів Залишилося матчів 1. Україна 19 15-2 1 2. Бельгія 18 17-1 2 3. Італія 18 14-3 2 4. Нідерланди 15 19-7 2 5. Англія 15 26-6 2 6. Хорватія 14 14-6 1 7. Іспанія 13 10-3 3 8. Польща 13 8-2 2 9. Туреччина 13 8-3 2 10. Ірландія 12 6-2 2

Нагадаємо, Україна обіграла Португалію у феєричному матчі у Києві і пробилася на Євро-2020 з першого місця в групі.