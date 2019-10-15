Збірна України може гарантувати собі місце в першому кошику жеребкування Євро-2020 в матчі проти Сербії.
Щоб опинитися у першому кошику під час жеребкування фінальної частини Євро-2020, підопічним Андрія Шевченка потрібно набрати одне очко у заключному матчі відбору проти Сербії у Белграді, який відбудеться 17 листопада.
В перший кошик автоматично потрапляють шість найкращих команд за підсумками кваліфікаційного відбору.
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Нині збірна України – найкраща серед команд, які йдуть на першому місці у своїх групах у відборі.
|Команда
|Набрані очки
|Різниця голів
|Залишилося матчів
|1. Україна
|19
|15-2
|1
|2. Бельгія
|18
|17-1
|2
|3. Італія
|18
|14-3
|2
|4. Нідерланди
|15
|19-7
|2
|5. Англія
|15
|26-6
|2
|6. Хорватія
|14
|14-6
|1
|7. Іспанія
|13
|10-3
|3
|8. Польща
|13
|8-2
|2
|9. Туреччина
|13
|8-3
|2
|10. Ірландія
|12
|6-2
|2
Нагадаємо, Україна обіграла Португалію у феєричному матчі у Києві і пробилася на Євро-2020 з першого місця в групі.