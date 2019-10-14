Україна на НСК Олімпійський приймала в рамках 8-го туру відбору на Євро-2020 збірну Португалії.

Україна – Португалія – 2:1

Україна: Пятов, Миколенко (Пластун, 90+4), Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 63), Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук Яремчук (Коваленко, 73).

Португалія: Руй Патрісіо, Семеду, Пепе, Рубен Діаш, Геррейро, Моутінью (Фернандеш, 56), Жоау Маріу (Брума, 68), Данилу, Бернарду Сілва, Гонсалу Гедеш (Жоау Феліш, 46), Роналду.

Голи: Яремчук, 6 Ярмоленко, 27 – Роналду, (пен.) 72

Вилучення: Степаненко, 72

Збірна України приймала збірну Португалії в рамках матчу відбору на Євро-2020. Зустріч пройшла в Києві на НСК Олімпійський і завершилася перемогою підопічних Шевченко з рахунком 2:1.

Рахунок в матчі відкрив Роман Яремчук уже на шостій хвилині зустрічі після пасу від Кривцова. На 27 хвилині Андрій Ярмоленко збільшив перевагу синьо-жовтих.

У другому таймі Сантуш вирішив перебудувати гру і випустив на поле Феліша. Але відіграв один м’яч в грі Кріштіану Роналду. На 71-й хвилині арбітр побачив гру рукою у Степаненка, видалив Тараса і призначив пенальті на ворота П’ятова – Роналду не промахнувся.

Перемога над Португалією забезпечила Україні достроковий вихід на Євро і перше місце в групі В.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Україна – Португалія.