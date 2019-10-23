Букмекери дали прогноз на матч Динамо – Копенгаген у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Динамо у четвер, 24 жовтня, проведе матч третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20, в якому біло-сині на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти Копенгагена. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.93. Успіх данців оцінюють в 4.40. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

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До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляції матчу Динамо — Копенгаген в рамках матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Фото: FC Dynamo Kyiv, F.C. København