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Факти / Спорт

Рівер Плейт поступився Бока Хуніорс, але вийшов у фінал Копа Лібертадорес

Аргентинський Рівер Плейт вийшов у другий поспіль фінал Копа Лібертадорес.

РИвер Плейт

Бока Хуніорс приймав Рівер Плейт в рамках другого півфінального матчу Копа Лібертадорес 2019. Зустріч пройшла у Буенос-Айресі на стадіоні Бомбонера та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0. Цього було замало, щоб вийти до фіналу турніру, оскільки генуезці поступилися у першому матчі на стадіоні Монументаль підопічним Гальярдо з рахунком 2:0.

Читайте: У вогні фаєрів: Рівер Плейт та Бока Хуніорс зустрілися у півфіналі Копа Лібертадорес

Єдиний м’яч у зустрічі забив Хан Карлос Уртадо на 80-й хвилині після пасу від Мауро Сарате.

У фіналі Копа Лібертадорес Рівер Плейт зустрінеться з переможцем бразильського протистояння між Греміо та Фламенго (1:1), який відбудеться 24 жовтня.

У минулорічному фіналі Копа Лібертадорес Рівер Плейт обіграв саме Бока Хуніорс. Тоді команди грали два фінальні матчі: на стадіоні Бомбонера та у Мадриді на Сантьяго Беранбеу.

Фото: Dreamstime

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