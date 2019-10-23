Аргентинський Рівер Плейт вийшов у другий поспіль фінал Копа Лібертадорес.

Бока Хуніорс приймав Рівер Плейт в рамках другого півфінального матчу Копа Лібертадорес 2019. Зустріч пройшла у Буенос-Айресі на стадіоні Бомбонера та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0. Цього було замало, щоб вийти до фіналу турніру, оскільки генуезці поступилися у першому матчі на стадіоні Монументаль підопічним Гальярдо з рахунком 2:0.

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Єдиний м’яч у зустрічі забив Хан Карлос Уртадо на 80-й хвилині після пасу від Мауро Сарате.

#River, el primer finalista de la #Libertadores! Jugara su septima final para intentar ganar su quinta Copa.#GloriaEterna #River, o primeiro finalista da #Libertadores 2019! Vai a sua setima final em busca da quinta Copa! #GloriaEterna pic.twitter.com/9QTjgFYgsO — Santiago2019 (@Santiago2019) October 23, 2019

У фіналі Копа Лібертадорес Рівер Плейт зустрінеться з переможцем бразильського протистояння між Греміо та Фламенго (1:1), який відбудеться 24 жовтня.

У минулорічному фіналі Копа Лібертадорес Рівер Плейт обіграв саме Бока Хуніорс. Тоді команди грали два фінальні матчі: на стадіоні Бомбонера та у Мадриді на Сантьяго Беранбеу.