PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У вогні фаєрів: Рівер Плейт та Бока Хуніорс зустрілися у півфіналі Копа Лібертадорес

Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс на стадіоні Монументаль у першому півфінальному матчі Кубка Лібертадорес.

Ривер Плейт в Копа Либертадорес

Минулорічних фіналістів Кубка Лібертадорес доля знову звела на турнірі. Тільки тепер Рівер Плейт та Бока Хуніорс змагаються поки ще не за трофей, а за путівку у фінал, де і буде розіграно заповітний кубок.

Перший матч півфіналу команди провели на 70-тисячному стадіоні Рівер Плейта – Монументаль Антоніо Веспуччі Ліберті у Буенос-Айресі. Саме на цій арені так і не судилося зіграти минулоріч один з фіналів Копа через заворушення фанатів та напад на автобус з гравцями Бока Хуніорс. Тоді матч перенесли з Аргентини аж до Мадрида на Сантьяго Бернабеу, де Рівер Плейт і підняв свій кубок.

Вже традиційно аргентинське Суперкласіко проходить гаряче: фанати створюють чудову атмосферу з перформансами та файєр-шоу, яке одночасно жахає та заворожує.


Рівер Плейт, який вважався фаворитом матчу, не підвів свою біло-червону підтримку і запалив у матчі голами.

На початку першого тайму Іск’єрдос сфолив на де ла Крусу і арбітр після перегляду VAR вказав на одинадцятиметрову позначку. Рафаель Борре успішно реалізував пенальті, відкривши рахунок у матчі. У другому таймі Матіас Суарес подвоїв перевагу господарів поля.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Більше м’ячів вболівальники в цей вечір не побачили, а ось Бока останні хвилини зустрічі провів у меншості – на 7-й доданій хвилині арбітр вилучив Ніколаса Капальдо. Сама гра проходила під тотальною перевагою підопічних Марсело Гальярдо та тотальною підтримкою вболівальників Рівера.

Матч-відповідь команд пройде 23 жовтня на 49-тисячному стадіоні Бомбонера, який розташований за 15 кілометрів від Монументалю.

В іншому півфінальному матчі зустрінуться два бразильські клуби – Греміо та Фламенго. Перший матч запланований на 3 жовтня на стадіоні Греміо у Порту-Алегрі.

Факти ICTV більше розповідали про фінальний матч Кубка Лібертадорес 2018 між Рівер Плейтом та Бока Хуніорс.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Даниэле де Росси
Екс-капітан Роми перейшов у Бока Хуніорс
ПСЖ
Хакери викрали у ПСЖ півмільйона євро
Годой Круз
Матч Кубка Лібертадорес закінчився масовою бійкою футболістів під хоровий спів фанатів
Бока Хуниорс
Бока Хуніорс вперше у своїй історії завоював Суперкубок Аргентини
Марсело Гальярдо
Тренеру Рівер Плейта поставлять найбільший футбольний пам’ятник у світі
Забудуть взяти в літак! Бока Хуніорс підписав футболіста Кевіна Маккалістера
Забудуть взяти в літак! Бока Хуніорс підписав футболіста Кевіна Маккалістера
Клубный чемпионат мира
Визначилися усі учасники клубного чемпіонату світу 2018
Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс в финале Кубка Либертадорес 2018
Аргентинський серіал закінчився. Рівер Плейт виграв Кубок Лібертадорес 2018
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка