Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс на стадіоні Монументаль у першому півфінальному матчі Кубка Лібертадорес.

Минулорічних фіналістів Кубка Лібертадорес доля знову звела на турнірі. Тільки тепер Рівер Плейт та Бока Хуніорс змагаються поки ще не за трофей, а за путівку у фінал, де і буде розіграно заповітний кубок.

Перший матч півфіналу команди провели на 70-тисячному стадіоні Рівер Плейта – Монументаль Антоніо Веспуччі Ліберті у Буенос-Айресі. Саме на цій арені так і не судилося зіграти минулоріч один з фіналів Копа через заворушення фанатів та напад на автобус з гравцями Бока Хуніорс. Тоді матч перенесли з Аргентини аж до Мадрида на Сантьяго Бернабеу, де Рівер Плейт і підняв свій кубок.

Вже традиційно аргентинське Суперкласіко проходить гаряче: фанати створюють чудову атмосферу з перформансами та файєр-шоу, яке одночасно жахає та заворожує.

Una noche Monumental para #River en la #Libertadores! pic.twitter.com/Udz6gaGkK1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 2, 2019



Рівер Плейт, який вважався фаворитом матчу, не підвів свою біло-червону підтримку і запалив у матчі голами.

На початку першого тайму Іск’єрдос сфолив на де ла Крусу і арбітр після перегляду VAR вказав на одинадцятиметрову позначку. Рафаель Борре успішно реалізував пенальті, відкривши рахунок у матчі. У другому таймі Матіас Суарес подвоїв перевагу господарів поля.

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Більше м’ячів вболівальники в цей вечір не побачили, а ось Бока останні хвилини зустрічі провів у меншості – на 7-й доданій хвилині арбітр вилучив Ніколаса Капальдо. Сама гра проходила під тотальною перевагою підопічних Марсело Гальярдо та тотальною підтримкою вболівальників Рівера.

Las mejores acciones de la victoria de #River por 2-0 ante #Boca! @FutbolSantander pic.twitter.com/C6RgZ9ly9w — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 2, 2019

Матч-відповідь команд пройде 23 жовтня на 49-тисячному стадіоні Бомбонера, який розташований за 15 кілометрів від Монументалю.

В іншому півфінальному матчі зустрінуться два бразильські клуби – Греміо та Фламенго. Перший матч запланований на 3 жовтня на стадіоні Греміо у Порту-Алегрі.

Факти ICTV більше розповідали про фінальний матч Кубка Лібертадорес 2018 між Рівер Плейтом та Бока Хуніорс.