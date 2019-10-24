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Динамо — Копенгаген: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Букмекери дали прогноз на матч Динамо – Копенгаген у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Динамо Копенгаген

Динамо у четвер, 24 жовтня, проведе матч третього туру групового етапу Ліги Європи-2019/20, в якому біло-сині на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти Копенгагена. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.86. Успіх данців оцінюють в 4.60. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Читайте: Де дивитися Динамо — Копенгаген

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляції матчу Динамо — Копенгаген в рамках матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

ФотоFC Dynamo KyivF.C. København

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