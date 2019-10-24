Хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен оформив дубль у ворота Генка у матчі Ліги чемпіонів у третьому турі.

Генк приймав Ліверпуль у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20. Зустріч пройшла у Генку на стадіоні Крістал Арена та завершилася розгромною перемогою мерсисайдців з рахунком 4:1.

Дивіться: Футболіст Челсі помацав партнера між ніг після голу у ворота Аякса

Вже на другій хвилині зустрічі Алекс Окслейд-Чемберлен відкрив рахунок у матчі після пасу від Фабіньо, а на 57-й хвилині він оформив дубль. Англієць дочекався пасу від Роберто Фірміно і без замаху пробив внутрішньою стороною стопи – м’яч за ідеальною дугою залетів у кут воріт без шансів для голкіпера.

Ще по голу у ворота бельгійців забили Садіо Мане та Мохаммед Салах. Гол престижу забив на 88-й хвилині Стівен Одей.

Цікаво, що це перша перемога підопічних Юргена Клоппа у п’яти останніх виїзних матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Тепер у червоних дві перемоги в останніх 11 виїзних матчах групового етапу ЛЧ.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.