PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Футболіст Челсі помацав партнера між ніг після голу у ворота Аякса

Футболіст Челсі Джорджиньо максимально дивно привітав Міші Батшуайї з забитим голом у ворота Аякса в Лізі чемпіонів.

Челси в ЛЧ

Аякс приймав на своєму полі лондонський Челсі в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Амстердамі на Йохан Кройфф Арена та завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Єдиний гол у зустрічі забив бельгійський форвард Челсі Міші Батшуайї на 86-й хвилині після пасу від американця Крістіана Пулішича.

Під час святкування партнер по команді Джорджиньо схопив його між ногами. Міши виклав відео з моментом у Twitter підписавши капсом: Чому?!

Після трьох турів Аякс та Челсі мають у своєму активі по 6 очок.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо Київ – Копенгаген у Лізі Європи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Окслейд-Чемберлен гол Генку
Окслейд-Чемберлен поклав витончений м’яч “щічкою” у ворота Генка
Кубок Лиги чемпионов
Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів
Ультрас Олимпиакоса
Ультрас Олімпіакоса напали на фанатів Баварії та жорстоко побили
Манчестер Сити - Аталанта: гол Малиновский
Маліновський у топ-5 найкращих гравців матчу Ман Сіті – Аталанта
Шахтер - Динамо Загреб
Шахтар розійшовся нічиєю з Динамо Загреб
Шахтар — Динамо Загреб – 2:2: онлайн-трансляція матчу
Шахтар — Динамо Загреб – 2:2: онлайн-трансляція матчу
Шахтер Динамо Загреб
Шахтар — Динамо Загреб: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
ОСК Металлист
Де дивитися Шахтар — Динамо Загреб
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка