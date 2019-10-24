Футболіст Челсі Джорджиньо максимально дивно привітав Міші Батшуайї з забитим голом у ворота Аякса в Лізі чемпіонів.
Аякс приймав на своєму полі лондонський Челсі в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Амстердамі на Йохан Кройфф Арена та завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.
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Єдиний гол у зустрічі забив бельгійський форвард Челсі Міші Батшуайї на 86-й хвилині після пасу від американця Крістіана Пулішича.
Під час святкування партнер по команді Джорджиньо схопив його між ногами. Міши виклав відео з моментом у Twitter підписавши капсом: Чому?!
WHY ???!!!!! pic.twitter.com/NRYP2KsIdH
— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) October 23, 2019
Після трьох турів Аякс та Челсі мають у своєму активі по 6 очок.
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