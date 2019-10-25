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Факти / Спорт

Золотий м’яч 2019: хто отримає нагороду (ГОЛОСУВАННЯ)

21 жовтня стали відомі всі 30 номінантів на Золотий м’яч. Факти ICTV пропонують обрати футболіста, який на вашу думку, найбільше заслуговує на нагороду.

Золотой мяч

Нагороду Золотий м’яч 2019 від France Football вручать на спеціальній церемонії, яка пройде 2 грудня. А поки букмекерські контор оцінюють шанси футболістів, експерти називають фаворитів, а фанати тримають кулаки за своїх кумирів.

21-го жовтня стали відомі імена 30 номінантів на премію, серед яких найбільше представництва у Ліверпуля.

Читайте: France Football назвав претендентів на Золотий м’яч 2019 (повний список)

На думку експертів, трофей швидше за все дістанеться захиснику Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджилу ван Дейку. Коефіцієнт на його перемогу складає 1.36. Другим у списку йде Ліонель Мессі з коефіцієнтом 2.88. Замикає трійку лідерів Кріштіану Роналду з котируванням 19.00. Далі йдуть ще два футболісти Ліверпуля – Садіо Мане (33.00) та Мохаммед Салах (34.00).

У 2019 ван Дейк з Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів і став другим в АПЛ, а зі збірною вийшов у фінал Ліги націй. Востаннє захисник отримував Золотий м’яч у 2006 році. Тоді нагорода дісталася італійському легіонеру мадридського Реала Фабіо Каннаваро.

Факти ICTV підготували голосування, і пропонують обрати футболіста, який найбільше заслуговує на нагороду Золотий м’яч 2019.

Фото: Getty Images

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